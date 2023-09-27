Adana Demirspor, Beşiktaş'ı sahaya gömdü! 4-2

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-2'lik Yukatel Adana Demirspor galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Younes Belhanda, Mbaye Niang, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise Vincent Aboubakar ve Milot Rashica'dan geldi.

Mert Günok sakatlandı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanarak mücadeleye devam edemedi ve yerini yedek kaleci olan Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Yukatel Adana Demirspor puanını 11'e yükseltirken 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 10 puanda kalarak 6. sırada yerini aldı.