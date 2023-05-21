Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.