Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

39. Randevu

Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.

Beşiktaş, Adana'da zorlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.

Siyah beyalı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.

Eksikler

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, Niang

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar