Adalet Bakanlığından yeni 'Kovid-19 tedbirleri'
Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla, başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine, "Kovid-19 tedbirleri"ne yönelik yazı gönderildi.
Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla, başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine, "Kovid-19 tedbirleri"ne yönelik yazı gönderildi.
Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.
Vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak.
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