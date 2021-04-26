Adalet Bakanlığı'ndan Biden'ın soykırım çıkışına yanıt

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında 'soykırım' ifadesini kullanmasına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Skandal açıklamaya bir tepki de Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi.

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Hukuksal Açıdan Soykırım, Yalanlar - Gerçekler" ifadeleriyle bir de açıklama yapıldı.

İşte o paylaşım;