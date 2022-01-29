AjansHaber.com.tr Gündem Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

Twitter'dan açıklama yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum.

Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Nebati: "KGF kredileri yata kata gitmiş"
MİT'in nokta operasyon
Büyük Ekonomiler Forumu Bakanlar Toplantısı
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
Asgari ücrete vergi istisnası detayları belirlendi
Beşiktaşlı eski yönetici silahlı saldırıda öldü
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu