Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini duyurdu

Adalet Bakanlığı, 30 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tarihler arasında yapılacak olan sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen sınavlar şöyle:

-Hakim ve savcı adaylığı mülakatları

-İcra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları

-Taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları

-Merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları

Yeni sınav tarihlerinin Adalet Komisyonları ve Adalet Bakanlığınca daha sonra duyurulacağı açıklandı.