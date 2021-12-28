Adalet Bakanlığı 550 müdür ve müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, 410'u açıktan, 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan alım ilanına ilişkin detaylar, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde de yer aldı.

Buna göre bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla, müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracaklarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek. Öğrenimini yabancı ülkede yapanlar için ise denklik belgesi istenecek.

Yazılı sınav 3 Nisan'da yapılacak

Sınava başvurular, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak. Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.