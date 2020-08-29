Gül: Baronun illegal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.

'BARONUN İLLEGAL VE MARJİNAL YAPILARIN ARKA BAHÇESİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ'

Yeni adli yıla ilişkin Gül, "Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." diye konuştu.

Abdulhamit Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.