Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Tanırıkulu'na tepki!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TSK'ya yönelik skandal ifadeler kullanan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemeyecek türde olduğunu belirten Bakan Tunç, "Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz." dedi.

CHP'nin Tanrıkulu hakında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir." ifedelerini kullandı.

Tunç, Tanırıkulu'nun ifadeleri hakkında soruşturma sürecinin başladığını açıklarken, "Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir." diye konuştu.