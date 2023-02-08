Adalet Bakanı: Deprem bölgesinde adli süreçler 15 gün uzatıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem nedeniyle avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri 15 gün uzatacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" dedi.
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