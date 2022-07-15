Adalet Bakanı Bozdağ'dan Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.