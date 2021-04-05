Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Gereken cevabı hukukla vereceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Abdulhamit Gül, konuşmasında emekli amiraller tarafından yayınlanan darbe imalı "Montrö Bildirisi"ne değindi.

"DEMOKRASİMİZ ASLA GERİYE GİTMEYECEK"

Bildiriye tepki gösteren Bakan Gül, demokrasinin ileri taşınacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasimiz asla geriye gitmeyecektir. Hiç kimse demokrasimizi geriye götüremeyecektir. Vesayet nostaljisi içerisinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokrasi, güçlü bir siyaset bulunmaktadır.

"GEREKEN CEVABI HUKUKLA VERECEĞİZ"

Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Başaramayacaklar, demokrasimizi, hukukumuzu daha da ileriye götüreceğiz. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen bu zihniyete, bu güraha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir ve siyasette demokrasiyi, hukuku anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içerisinde olmalıdır, olacaktır."