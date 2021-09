Adalar'da akülü araç tartışması

Faytonların kaldırılması ile birlikte Adalar'da akülü araç kullanımı yaygınlaştı.

Hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle UKOME haziran ayında akülü araçların Adalar'dan kaldırılması kararını aldı.



Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak.

Aynı zamanda bireysel elektrikli araç kullanmak için Adalar'da ikamet ediyor olmak gerekecek. İkincil adresi Adalar olanlar kabul edilmeyecek.

46 yıllık ada sakini Faika Ayça ise "Ada bu akülü araçlar yüzünden E-5 Karayolu'na döndü. Ada, ada olma niteliğini çoktan kaybetti. Akülü araçların adadan zinhar kalkması gerekiyor. Çünkü adada artık yol yok. Adada yol olmadığına göre bu akülü araçların kaldırılıp belediyenin araçları çalıştırılması lazım. Eskiden biz yürüyerek adayı gezerdik. Ancak şu an adada bir akülü araç furyası var" diye konuştu.

Verilen hakkın geri alınmayacağını söyleyen ada sakini Özkan Atak, düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti. 30 yıldır adada yaşadığını dile getiren Atak, "Direkt olarak insanların şahsi araçları ellerinden alınmamalı. Verilen hak geri alınmaz. Ruhsatım olmadığı için iki kere akülü aracımı polis aldı. Ancak şu an ruhsatlı bir aracım var ve ben o aracı aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an adada on binlerce akülü araç var. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur. Benim duyduğuma göre 5 Ekim'de yetkililer kapıların önünden bile araçları toplayacak. Hatta çevik kuvvet bile getirilecekmiş" ifadelerini kullandı.

Akülü araçların kaldırılması istemeyen bir başka ada sakini Nuri Yürek ise "Büyükada'da Tepeköy denilen bir yer var. Adanın tepe noktası burası orada oturan yaşlılar nasıl inecekler. UKOME bizi göz ardı etmiş durumda. Önümüzde kar, kış, yağmur var. Kronik hastalığı olanlar, o yokuşu nasıl inip çıkacak? Bizi toplu taşıma aracına yönlendiriyorlar. Bu pandemi döneminde toplu taşımada hastalık taşıma riski fazla" diye konuştu.

Karara göre; 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu.

Diğer şartlar ise 66 yaşından gün almak ve uygun sürücü belgesine sahip olmak.