Acun'dan Aziz Yıldırım'a tazminat davası!

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi gerilim artıyor.

Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında geçmişte Adnan Oktar suç örgütü ile yakın bağlantıları olduğunu iddia etmişti.

Konu hakkında yaptığı açıklamada kendisine yönelik tazminat davası açıldığını doğrulayan Yıldırım, "Sadece bana saldırmıyor. Yönetimdeki arkadaşlara da saldırıyor. Acun Ilıcalı, dün dava açtı. Ama düne kadar çok iyi anlaşıyorlardı." diye konuştu.