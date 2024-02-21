Acun yine bombayı patlattı: Dünyaca ünlü futbolcu Survivor All-Star'da!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All-Star, yine heyecanlı bir bölümle dün akşam ekrandaydı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmada, Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir sürpriz geldi.

Dünyaca ünlü bir isim geliyor

Acun Ilıcalı, yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen gün bir arkadaşım aradı 'Geleyim mi?' dedi. 'Gel' dedim. Sercanların iyi takımı var oynayalım, o da sağ olsun kırmadı gelecek." dedi.

Sercan ise "Ağabey kim olduğunu çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi.

"Ronaldinho'ya gel dedim, sağ olsun kırmadı"

Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.