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Acun, Süper Lig'den ilk transferini açıkladı

Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısıyla Süper Lig'den yapacağı transferi açıkladı.

İngiltere Championship takımının patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'de basın toplantısı düzenledi.

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Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler'in de katıldığı basın toplantısında Ilıcalı, önce taraftarlara müjdeli bir haber verdi.

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Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

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Ilıcalı, toplantıda Transfer hakkında da konuştu.

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