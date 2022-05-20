Acun, Süper Lig'den ilk transferini açıkladı
Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısıyla Süper Lig'den yapacağı transferi açıkladı.
İngiltere Championship takımının patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'de basın toplantısı düzenledi.
1 7
Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler'in de katıldığı basın toplantısında Ilıcalı, önce taraftarlara müjdeli bir haber verdi.
2 7
Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.
3 7
Ilıcalı, toplantıda Transfer hakkında da konuştu.
4 7