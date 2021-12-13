Acun Ilıcalı'ya Hull City taraftarından Türk bayraklı mesaj
İngiltere Championship takımlarından Hull City taraftarlarını Acun Ilıcalı heyecanı sardı. Taraftarlar tribünlerde Türk bayrakları ile Acun'a mesaj gönderdi.
Futbola olan ilgisiyle bilinen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i gözüne kestirdi.
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Son aylarda kulübü sık sık ziyaret eden Acun, Hull City taraftarında büyük heyecan yarattı.
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Bir röportajında "İngiltere’den takım almak en büyük hayalimdi" diyen Acun, bir hayalini daha gerçekleştirmek üzere.
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Hull City'nin, Bristol maçı öncesi tribünde, üzerinde ay yıldız olan “Acun’un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor” pankartı açıldı.
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