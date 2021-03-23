Acun Ilıcalı'dan büyük müjde!

Unutulmaz dizi Leyla ile Mecnun için düğmeye bastı! Exxen'de... Acun Ilıcalı, yıllar geçse de popülaritesini yitirmeyen Leyla ile Mecnun'u Exxen'e taşımak için kolları sıvadı. Daha önce de Sihirli Annemi yeniden özleyenlerle buluşturan Acun Ilıcalı, bu kez Leyla le Mecnun'a göz dikti. Acun Ilıcalı'nın aldığı sürpriz karar doğrultusunda, Leyla ile Mecnun aynı kadro ile tekrardan çekimlere başlayacak.

Acun Ilıcalı, geniş bir yelpazede izleyici kitlesi bulunan Leyla ile Mecnun'u Exxen platformuna taşımak üzere harekete geçti. Yayına girdiği dönemde yüksek izlenme oranlarıyla ön plana çıkan Leyla ile Mecnun, sevenlerinin bir kez daha karşısına çıkacak TRT1 kanalında toplamda üç sezon boyunca Eflatun Film imzasıyla tutkunlarını ağırlayan Leyla ile Mecnun, çekimlere yeniden başlayacak. Tekrar bölümleri dahi şu anki dönemde halen izlenmeye devam eden dizinin yeni bölümlerinin çekilecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Özellikle sosyal medyayı aktif biçimde kullanan kişiler Leyla ile Mecnun'u yayına gireceğini öğrendikten sonra mutluluk ve heyecanını dile getiren yorumlarda bulundular.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Acun Ilıcalı, rekor sayıda aboneye ulaştığı Exxen'de yayına girmesi için Leyla ile Mecnun projesinin haklarını aldı. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstleneceği Leyla ile Mecnun yapımının yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

Oyuncu kadrosunda; Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerinin yaz aylarında başlaması bekleniyor.