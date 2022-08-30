Acun Ilıcalı Survivor'u bırakıyor...
Televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun yıllardır sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasını yoğunluğundan dolayı Murat Ceylan'a devredecek.
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de satın aldığı takımı Hull City'in yoğunluğundan dolayı yeni sezonda Survivor yarışmasının sunuculuğunu tümden Murat Ceylan'a bırakacağı iddia edildi.
TV 100'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı Survivor All Star 2023'te sunuculuk yapmayacak.
Acun Ilıcalı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde yoğunluğuyla ilgili konuşmuş, "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı, seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek yoruyor, 2 haftada 5 maça gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
Yarışma esnasında kritik bir problem olmaması durumunda, ada konseyini ve oyunları Murat Ceylan'ın yöneteceği konuşuluyor.
Geçen sezonki bölümler de ağırlıklı olarak Ceylan'ın sunuculuğunda ekrana gelmişti.