Acun Ilıcalı Survivor'u bırakıyor...

Acun Ilıcalı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde yoğunluğuyla ilgili konuşmuş, "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı, seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek yoruyor, 2 haftada 5 maça gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" ifadelerini kullanmıştı.