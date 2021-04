Acun Ilıcalı Survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı

Herkes Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Panorama programında konuşan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak" dedi.

8 YARIŞMACININ İSMİNİ VERDİ

All Star'da olmasını istediği isimleri sıralayan Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" ifadelerini kullandı.