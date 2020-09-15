Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 1.5 yıl önce eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı. Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın Boğaz manzaralı evinin 16.8 milyon dolara (125 milyon TL) satıldığı ortaya çıktı.

Ilıcalı'nın lüks villasını kimin aldığı ise merak konusu olmuştu.

Snob Magazin'in haberine göre, Ilıcalı'nın villasını Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı. Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.

Subaşı, Ilıcalı ile evli olduğu dönemde villadan sık sık paylaşımlar yapıyordu.

SONUNDA BİTTİ

Başarılı televizyoncu, Kuruçeşme'deki villasını bundan 1.5 yıl önce satışa çıkarmıştı. Boğaz manzaralı villanın satışının tamamlanması, Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.