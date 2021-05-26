Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Ligi'nden Hull City'i satın alıyor

Geçtiğimiz aylarda Fortuna Sittard'a veda eden Acun Ilıcalı, futboldaki asıl hayalinin İngiltere liginden bir takım almak olduğunu ifade etmişti.

Ilıcalı, şimdilerde ise hayali olan İngiltere liginden takım satın almaya hazırlanıyor.

FORTUNA SITTARD'A VEDA EDİYORUZ

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, "Ayrılırsak, bu tatsız bir şekilde olmayacak. Görüşmeler iyi ve çok samimi bir atmosferde gerçekleşiyor." diyerek, Acun Ilıcalı'nın ayrılma kararını duyurmuştu.

Hollanda liginden Fortuna Sittard takımına veda eden Acun Ilıcalı, yeni hedefini şu sözlerle ifade etti:

''Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum.''

HULL CİTY

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard' a veda ettikten sonra, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere Ligi'nden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." diyerek yeni kararını duyurmuştu.

İngiltere'den futbol kulübü satın alma hayali olan Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi almaya hazırlanıyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Acun Ilıcalı, satın almak için görüşmeler yaptığı Hull City kulübünün sahibi Ehab Allam ile görüşme halinde.

Ilıcalı ve Allam arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Ayrıca, Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.

HULL CİTY HAKKINDA

Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

HULL CİTY'NİN STADI

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır.

Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.