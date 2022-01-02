Acun Ilıcalı Hull City'yi resmen satın aldı
Uzun süredir Hull City'yi satın almak için görüşmelerini sürdüren Acun Ilıcalı, sürecin tamamlandığını ilan etti. İşte Hull City takımı ve Hull City hakkında merak edilenler
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen duyurdu.
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Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını duyurmasının ardından Hull City'nin sosyal medya hesaplarına takipçi yağdı.
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Bu açıklamanın ardından Hull City'nin 290 bin olan takipçisi sayısı, duyurudan sonra 400 bine yaklaştı.
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Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City.
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