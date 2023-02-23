Acun Ilıcalı Hull City sonrası o kulübü de alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İrlanda basınından LMFM'in haberine göre; Acun Ilıcalı İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almak istiyor. Ilıcalı'nın Dundalk yönetimi ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ancak henüz anlaşma detaylarının belli olmadığı belirtildi.

Pilot takım gibi kullanacak

Hull City'deki genç futbolcuların oynayarak gelişim gösterecekleri bir kulüp satın almak istediğini belirten Acun Ilıcalı'nın Dundalk'ı bu yüzden istediği söyleniyor.

Liginde 14 şampiyonluğu var

İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC'nin, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor.

2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor

Dundalk kulübü futbolcularının Transfermarkt'taki toplam piyasa değeri 2 milyon Euro. Hull City'yi yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir bedelle alan Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi cüzi bir rakama bitirmesi bekleniyor.