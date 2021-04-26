Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard'a veda ediyoruz

Geçen yaz satın aldığı Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçen ve Türk iş insanı Işıtan Gün ile birlikte kulübü yöneten Acun Ilıcalı kulüpteki ortaklığından çekildiğini açıkladı.

Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, geçen yıl Survivor 2020 finalinde izleyicilerinden Fortuna Sittard'ın resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyerek, “Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözleriyle kulübü aldığını duyurmuştu.

Fortuna Sittard takımı hangi ülkenin takımı ve hangi ligde mücadele ediyor?

Acun Ilıcalı'nın geçen yıl satın aldığı Fortuna Sittard futbol Kulübü, Hollanda'nın Sittard şehrinin takımı olarak biliniyor. Hollanda Eredivise Ligi’nde mücadele ediyor.

Fortuna Sittard ne zaman kuruldu, hangi başarıları elde etti?

Fortuna Sittard, Hollanda’nın ilk profesyonel futbol kulübüdür. 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupasını alan takım, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie’da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

Fortuna Sittard takımın başkanı kim?

Fortuna Sittard kulübünün başkanı, 44 yaşındaki Ankaralı Özgür Işıtan Gün. 2017'den beri başkan olan Özgür Işıtan Gün, 2013 senesinde ise Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme'den sorumlu İcra Kurulu olarak görev aldı.