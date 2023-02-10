Acun Ilıcalı dünyaya seslendi: Lütfen destek olun!

Acun Ilıcalı, ''Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumunu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun'' diyerek AFAD ve Kızılay'ın hesaplarını paylaştı.