Acun Ilıcalı dünyaya seslendi: Lütfen destek olun!
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı uluslararası bir çağrıda bulundu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzürinden yaptığı İngilizce paylaşım ile Maraş Depremi için yardım talep etti.
Depremlerde yardımını esirgemeyen ve yardım kampanyalarının içinde yar almaktan kaçınmayan Acun Ilıcalı, büyük deprem felaketi dolayısıyla uluslararası bir çağrı yaptı.
Acun diğer ülkelerden de destek beklediğini dile getirdi.
Yaklaşık 14 milyon takipçiye sahip olan ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile depremzelerin yaralarını sarmak için çağrıda bulundu.
Acun Ilıcalı, ''Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumunu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun'' diyerek AFAD ve Kızılay'ın hesaplarını paylaştı.