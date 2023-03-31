Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın, Avrupa'dan bir takım daha almaya hazırlandığı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberler göre; Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi de bünyesine katmaya yakın. Geçtiğimiz günlerde Shelbourne'un St. Patrick's Athletic ile oynadığı maçı tribünden izleyen Acun Ilıcalı'nın, yakın zamanda İrlanda ekibinin hisselerini almak istediği ifade edildi.

İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunan Shelbourne FC'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski oyuncularından Damien Duff yapıyor.