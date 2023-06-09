Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın aldı!

Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hissesini aldığını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri yer verdi:

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

İrlanda Ligi'nde 3. sırada bulunan Shelbourne FC'nin teknik direktörlüğünü, Noel King yapıyor.