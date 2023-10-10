Acun Ilıcalı açıkladı: Beyaz Show geri dönüyor!
Televizyon tarihinin en sevilen programlarından biri olan Beyaz Show ekranlara geri dönüyor. Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. İşte Beyaz Show'un dönüş tarihi...
Televizyon tarihinin en sevilen programlarından biri olan Beyaz Show ekranlara geri dönüyor. Daha önce Beyazıt Öztürk'ün açıkladığı "Yeni sezonda Beyaz Show dönüyor" açıklaması sonrası ilk açıklama geldi
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Ekranların fenomen programı Beyaz Show'un TV8 ekranlarında yeniden başlayacağını Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık programında açıkladı.
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Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Ekranların Beyaz Show'a ihtiyacı var, Beyaz Show Yılbaşında TV8'de" diye konuştu.
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Bir döneme damgasını vuran Beyaz Show, konuklarıyla ve skeçleriyle yepyeni formatıyla yılbaşında TV8 ekranlarında yayın akışına başlayacak ve her cuma sevenleriyle buluşacak.
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