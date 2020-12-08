Acun Ilıcalı 17 yıl önceki diziyi yeniden çektiriyor

Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim" ifadelerini kullandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti.

"KIZIM SİHİRLİ ANNEM'İ İZLEYİNCE BEN DE YENİDEN ÇEKME KARARI ALDIM"

Exxen için çeşitli programlar çekmeye hazırlanan Acun Ilıcalı, dizi olarak da yıllarca adından söz ettiren Sihirli Annem'i çektirmeye başladı. Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.

"EXXEN İÇİN GÜNDE 10 SAAT TOPLANTI YAPIYORUZ"

Programda kanalından bahseden Ilıcalı, bin 500 kişiye istihdam ettiğini söyledi. Exxen'de yayınlayacağı içeriklerden bahseden televizyoncu, "3 aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz ve çok önemli isimler tekliflerimizi kabul etti. Exxen'le Türkiye'de Netflix'ten daha fazla izleyicimiz var" dedi.

"EXXEN İÇİN YILLIK 900 MİLYON ÖDEDİM"

Platform için yıllık 900 milyon TL ödediğini belirten Ilıcalı, Exxen için reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek sunacağını ve reklamlı olanın daha uygun fiyatlı olacağını söyledi.