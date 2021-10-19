Acılı baba oğluna seslendi: “Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir”

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 778’inci gününde de sürüyor.

"Evladımı alsam da eyleme son vermeyeceğim"

Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna ’teslim ol’ çağrısı yaptı.

"Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Erdinç, “Oğlum HDP tarafından kaçırıldı buraya getirildi. Ben gelene kadar oğlumu koparıp götürdüler, Amerika’ya teslim ettiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015’ten bu yana senin peşini bırakmadım. Sen gelmeden ben burayı terk etmeyeceğim. Kurban olayım bırak gel, orası senin yerin değil senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir.” dedi.