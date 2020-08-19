AjansHaber.com.tr Gündem Açıköğretim'de yaz okulu sınavları online olacak

Açıköğretim'de yaz okulu sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Çok Okunan Haberler
Operasyon korkusu kameraya yansıdı
Karantinadan kaçtı çiğ köfte satarken yakalandı
Küresel krizden güçlenerek çıkacağız
Yunanistan’ın mültecilere zulmünü dünyaya duyurdu
8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türkiye genelinde 15 bin imam açığı var
Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu