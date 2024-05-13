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Açığa alınan polislerin evlerinde arama başlatıldı

Ankara Emniyeti’nde açığa alınan polislerin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldığı öğrenildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu’nun açtığı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyeti mensuplarının ev işyeri ve araçlarında CMK’nın 116, 119 ve 127’nci maddeleri uyarınca arama ve el koyma işlemi yapıldığı öğrenildi.

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