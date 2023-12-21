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Roman Abramoviç'in İstanbul'da bıraktığı bahşiş olay oldu

Rus milyarder Roman Abramoviç'in, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki restoranda garsonlara bıraktığı bahşiş gündem oldu.

12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus iş adamı Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

Kanat, küşneme ve kebap yedi

Abramovic, önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı.

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen işadamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, korumalar eşliğinde mekandan ayrıldı.

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