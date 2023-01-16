Aboubakar'da geri sayım başladı!

Weghorst’un Manchester United’a transferine izin vererek, yeni bir santrfor ile anlaştığını açıkça belli eden Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın yolunu gözlüyor. Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a transferi sonrasında, Suudi Arabistan kulübüyle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu oyuncunun, her an İstanbul’da olabileceği vurgulandı.

Taraftar tepkisi

Al Nassr’da taraftarlar 0-0 biten Al Shabab maçı sonrası Teknik Direktör Rudi Garcia’yı hedef aldı. Aboubakar’ın hiç süre almamasına tepki gösteren Al Nassr taraftarı, sosyal medyada Kamerunlu forvete destek veren mesajlar yazdı.

Garcia, “Aboubakar bir sakatlıktan çıktı. Maçın kadrosunda yer verdik ama sakatlıkla alakalı bir risk olmasın diye süre almadı, riske etmek istemediğimiz için oynamadı” dedi.

Montero, Hamburg'a kiralandı

Beşiktaş, Francisco Montero’nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg’a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero’yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.