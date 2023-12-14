Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı?

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Aboubakar da bu isimlere dahil.

Yıldız oyuncunun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Saç ektirmek için gitmiş

Vincent Aboubakar, eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris'e gitti. Ardından Aboubakar'ın Paris'e eşi için değil, saç ektirmek için gittiği ortaya çıktı.

Topa kafayla vurmamak için sakat numarası yapmış!

Saç ektirdikten sonra üç hafta boyunca kafa topuna çıkmaması istenen Kamerunlu, İstanbul dönüşünde sakat olduğunu söyleyerek takımla antrenmanlara çıkmadı. İki kez de izin almadan Paris'e kontrole gitti. Bunu öğrenen yeni yönetim yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrasında Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.