Aboubakar Al Nassr'dan ayrılıyor!

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası sonrası Al Nassr'dan ayrılacağı yazıldı. Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı.

30 yaşındaki Aboubakar'ın kariyerinin olgun dönemine girerken yeni bir meydan okuma içine girerek yeniden Avrupa sahnesinde şans bulmak istediği belirtildi.

2021 yılında Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Vincent Aboubakar, takımıyla çıktığı toplam 35 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.