AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının altında ne var?

Rusya’nın uçuş yasağını uzatması ve İngiltere’nin ‘kırmızı liste’ uygulamasının devam ettireceğini duyurmasının ardından Avrupa Birliği de Türkiye'yi 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine' almadığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi. AB Komisyonu "turuncu" listede yer alan Türkiye'ye, zorunlu haller dışında seyahat edilmesini önermiyor.

Üye ülkelerin büyükelçilerinin Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Japonya'nın, zorunlu haller dışındaki seyahatlere de izin verilen ülkeler listesine alınması benimsendi. AB ülkeleri geçen ay Avustralya, İsrail, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda'nın da seyahat kısıtlamaları yumuşatılan ülkeler listesine alınmasını kararlaştırmıştı.

UZMANLAR: PARA İÇERİDE KALSIN İSTENİYOR

Konuyu yorumlayan uzmanlar AB'nin tıpkı Rusya gibi turizm gelirlerinin içeride kalmasını istediğini belirtiyor. Pandemi kaynaklı global ekonomik krize çare olarak bu yöntemin kullanıldığı ifade ediliyor.