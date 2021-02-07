AB'nin Biontech aşısı yerine Türkiye'nin seçtiği türde aşı almak istediği ortaya çıktı

Alman Süddeutsche gazetesi ile WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandırdıkları haberde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech 'in geliştirdiği aşıya, şirketin fazla sorumluluk almak istememesi, eksi 70 derecede muhafaza edilmek zorunda olması ve yeni mRNA teknolojisi kullanmak yerine geleneksel yöntemleri tercih etmeleri nedeniyle ilk etapta sıcak bakmadığı iddia edildi.

Haberde, geçen yılın ekim ayına kadar uzmanların mRNA teknolojisine çok şüpheyle yaklaştıkları vurgulanarak geleneksel yöntemlerle üretilen aşıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu ifade edildi.

BioNtech aşısının diğer aşılara kıyasla daha pahalı olmasının da ilk başta tercih edilmemesinde etkili olduğu kaydedilen haberde, neticede AB'nin aşı siparişi vermede geciktiği ve bu nedenle kamuoyunda yoğun eleştiri aldığının altı çizildi.

Öte yandan, Yougov araştırma şirketinin yaptığı ankette, Almanların hükümetin Kovid-19 kriz yönetiminden memnuniyetinin her geçen gün azaldığı tespit edildi.

Ankette, Almanların geçen yıl nisan ayında yüzde 67'sinin kriz yönetiminden memnun olduğunu ifade ederken, bu oranın şu anda yüzde 50'ye düştüğü kaydedildi.

VİRAL VEKTÖR AŞI NE DEMEK?

Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor. Bu aşıların dezavantajı ise halihazırdaki bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyabilmesi. Yani vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor.

İNAKTİF, mRNA VE VİRAL VEKTÖR KORONAVİRÜS AŞILARI HANGİLERİ?

Tabloya göre Çin aşısı olan "Sinovac" İnaktif özellik taşıyor. Amerikalı Pfizer/Biontech ve ABD Moderna mRNA aşı tekniği ile üretiliyor. Rusya "Sputnik V" ve Oxford Üniversitesi'nin "AstraZeneca" ise viral vektör özellikte.