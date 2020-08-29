ABD'yi karıştıran ses kaydı!

ABD Başkanı Donald Trump ve çocuklarına aile içinden gelen ağır eleştiriler ülke gündemine bomba gibi oturdu. Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından servis edilen ses kaydında, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın kızı Ivanka'ya 'küçük Donald, lanet', oğlu Eric'e ise 'moron' dediği ortaya çıktı.

IVANKA'NIN PAYLAŞIMLARINI DUYARSIZ BULDU

Mary Trump, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry ile olan ses kayıtlarını uluslararası haber kanalı MSNBC'in 'The Reidout' programında paylaştı. Paylaşılan ses kayıtlarında, 2018 yılında Trump yönetiminin göçmen çocukları ailelerinden ayırdığı haberleri çıktığı gün, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın çocuklarından biriyle poz verdiği 'duyarsız' Instagram paylaşımı nedeniyle Ivanka'yı eleştirdiği belirtildi.

HALASINDAN IVANKA'YA AĞIR SÖZ: LANET

Barry'nin ses kayıtlarında, "O lanet Ivanka fotoğrafı Instagram'a koyduğunda günün büyük haberi çocukların ailelerinden nasıl koparıldığıydı. Samantha Bee'yi daha önce hiç duymamıştım, dediğini suçlayamam" ifadelerini kullandığı belirtildi. Televizyon sunucusu Samantha Bee, paylaştığı fotoğraf için Ivanka'ya hakaret ederek, onu sert bir şekilde eleştirmiş ve daha sonra da kullandığı dil için özür dilemişti.

TRUMP'IN OĞLU ERIC'E 'MORON' DEMİŞ

Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry'nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry'nin Eric'e 'moron' dediği ifade edildi. Ayrıca Barry'nin, Eric'in herkesin önünde 'moron' durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka'nın 'umurunda olmadığını' belirterek, Ivanka'ya 'küçük Donald' dediği belirtildi. Başka bir konuşmada ise Barry'nin, kendi kardeşi Başkan Trump'ı eleştirerek, "Kendisinden başka kimseyi umursamıyor" ve "Ucuz, tıpkı babası gibi" dediği ifade edildi.