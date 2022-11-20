Abdurrahim Albayrak'ın torunu AVM'den düşerek hayatını kaybetti

İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şişli'deki alışveriş merkezine giden Bostancı, 4. kattaki yemek katının balkonundan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları da hastane önüne geldi.

Daha sonra hastaneden alınan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.