Yıllar önce de askerimizi böyle tehdit etmişti!

Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti’nin Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı “seçilmemiş sayılması” ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

DEM Parti itiraz etmişti

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın “seçime yeterliliği olmadığı” gerekçesiyle “seçilmemiş sayılmasına” ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Oy çokluğu ile kabul edildi

Partinin itirazını oy çokluğu ile kabul eden Yüksek Seçim Kurulu, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

Türk halkı unutmayacak

Bu arada Zeydan’ın yıllar önce çözüm sürecinde Hakkari Milletvekili olarak gittiği Dağlıca Sınır Taburunda görevli askeri tehdit etmesine ilişkin video da sosyal medyada gündem oldu. Mehmetçiğe tehditvari ifadeler kullanan Zeydan’ın terör örgütü yanlısı tavırları da dikkat çekti.

Abdullah Zeydan kimdir?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova’da tamamlayan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Farklı şirketlerde mimarlık yapan Zeydan, HDP'den Hakkari milletvekilliği yaptı. Abdullah Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Zeydan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkâri milletvekili seçildi. 4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik operasyonla tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardım”dan beş yıl, “örgüt propagandası yapmak”tan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Toplamda 8 yıl 1 ay ceza alan Zeydan, 6 Ocak 2022’ye dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuldu.