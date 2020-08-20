Abdullah Gül her yolu deniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, imaj değiştirdi. Son dönemde adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Gül'ün bıyıksız hali görenleri şaşırttı.

2018'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmek istendiği belirtilen ve son dönemde yine Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterip gösterilmeyeceği tartışmalarıyla gündeme gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bıyıklarını kesti. İlk defa bıyıksız hali ile görüntülenen Abdullah Gül'ün bu fotoğrafı hayli ilgi çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI MI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’ndaki partilerin Abdullah Gül’ün adaylığından korktuğunu öne sürerek, ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ çıkışını yapmıştı.