Abdullah Avcı'dan 5 değişiklik birden! Serkan Asan ve Afobe'ye kulübe yolu gözüktü...

Trabzonspor, Erzurum'da oldukça kritik bir maça çıkıyor. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Berat Özdemir ve Baker'in yanı sıra sarı kart cezalısı Vitor Hugo da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın Alanyaspor maçındaki formsuzluğuyla dikkat çeken Serkan Asan ve Afobe'yi de yedek oturtması bekleniyor.

Trabzonspor'da Erzurum maçı öncesi son gelişmeleri Yunus Emre Sel aktardı. A Spor canlı yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, sakatlığı bulunan Berat Özdemir'in yerine Abdülkadir Parmak'ın oynayacağını ifade etti. Deneyimli muhabir ayrıca stoperde Hugo'nun yerine İranlı Hosseini'nin oynayacağını aktardı.

Serkan Asan'ın yerine de Hüseyin Türkmen'in forma giymesi bekleniyor. Saat 16:00'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Mehmet Cem Satman ve Kadir Sağlam yapacak.

Trabzonspor muhtemel ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny