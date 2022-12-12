Abdullah Avcı o futbolcuların biletini kesti!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından takıma 2 gün izin verdi. Bordo-Mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeniden antrenmanlara başlayacak. Fırtına, ilk resmi maçını Türkiye Kupası’nda 21 Aralık’ta Samsunspor ile oynayacak.

"Artık beklemeyeceğim"

“3-4 aydır performansı artmayan futbolcular var. Net olarak söylüyorum; artık beklemeyeceğim. Oyuncu fiziksel, zihinsel ve enerji olarak işin içine girecek. Dışında kalırsa, ben de dışarıda bırakırım. Gerekirse altyapıdan alıp oynatacağım” diyen tecrübeli çalıştırıcının kimleri kastettiği ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre Abdullah Avcı’nın özellikle Djaniny, Denswil ve Yusuf Yazıcı’nın performansından memnun olmadığı öğrenildi. Şampiyonluğun ardından Denswil’in mutlaka takımda kalmasını söyleyen, Djaniny’nin yeni kontratında kilit rol oynayan ve Yusuf Yazıcı’nın transferini de çok isteyen Avcı, çok güvendiği bu 3 ismin katkı verememesinden oldukça rahatsız. Öte yandan Yusuf Erdoğan da bir türlü toparlanabilmiş değil. Ara transfere kadar 5 maçlık lig periyodu, bu oyuncuların son şansı olacak. Eğer performansları artmazsa, ocak ayında Trabzonspor’da yaprak dökümü yaşanacak gibi görünüyor.