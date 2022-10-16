Abdullah Avcı İstanbul'da kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

594 gündür yenilmiyor

Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı. 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmayan Trabzonspor, bu akşam da bu seriyi korumak için sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Yenilgisiz kapadı

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul’da hiç kaybetmedi. Bordo-Mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul’da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.