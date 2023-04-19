Abdullah Avcı için flaş iddia!

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor’u uzun yıllar sonra şampiyon yapan Abdullah Avcı, bu sezonki kötü gidişat nedeni ile sezon bitmeden istifa ederek bordo-mavili ekipten ayrıldı.



Toplam 3 kupa kazandı

Yaklaşık 2,5 yıl görev yapan tecrübeli teknik direktör Trabzonspor'un başında 2 kez Süper Kupa ve bir kez de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



Milli Takım iddiaları var

Henüz bir takıma imza atmayan Abdullah Avcı'nın yeni adresi resmen belli oluyor. Tecrübeli çalıştırıcı Milli Takım'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılı teknik direktörün geleceğine dair flaş bir iddia ortaya attı.



Yurduseven, paylaşımında "Abdullah Avcı TFF Milli Takımlar Futbol Direktörü oluyormuş!" ifadelerine yer verdi.