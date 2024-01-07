Abdülkerim yıldızlaştı, Cimbom 3-0 kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Galatasaray, kendi evinde Konyaspor'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar; Icardi, Torreira, Boey, Bakambu, Ziyech, Davinson ve Angelino gibi futbolcuların kadroda yer almadığı mücadelede zorlanmasına rağmen 3 puanı kazanmasını bildi.

Eski takımı Konyaspor'a attığı 2 golle yıldızlaşan Abdülkerim, ilk goldeki klas vuruşuyla Marco Van Basten'i anımsattı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 47 yükseltti ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.