İzlemeye geldiler, mest oldular: Abdülkerim'e Alman kancası!

Galatasaray'da büyük gelişim gösteren ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Abdülkerim Bardakçı Alman devinin radarında.

Dün akşam oynanan Konyaspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Galatasaray'ın yıldızı piyasa değerini artırmaya devam ediyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Abdülkerim'i Bayern Münih izlemeye geldi.

Alman devinin scout ekibi dün akşam oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Almanlardan geçer not alan Abdülkerim için Bayern Münih devre arası transfer döneminde teklif yapmak için hazırlanıyor. 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi, 9 Şubat'ta sona erecek.

Yönetim Abdülkerim'i bırakmak istemiyor

Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde istikrarlı oyununu ve gelişimini herkese gösteren Abdülkerim'i yönetim devre arasında bırakmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'de uygulanan 3 yerli kuralı sebebiyle Abdülkerim'in ayrılıp ayrılmayacağına yıl sonu karar verecek olan yönetime devre arasında cazip bir teklif gelmesi durumunda işler değişebilir.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncu, bu sene çıktığı 28 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı. Yeni saç stiliyle Manchester United'ın ikonu Rio Ferdinand'ı anımsatan Abdülkerim'e İspanya'dan da taliplerin olduğu, bu kulüplerin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.